اضطراب الحركة ينهى الحياة الموسيقية لعازفى الكمان والدرامز وآلات النفخ

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أن اضطراب الحركة يعنى نهاية الحياة الموسيقية، لعازفى الكمان والدرامز وآلات النفخ، حيث أثبتت دراسة علمية حديثة أن اضطراب الحركة يؤثر فى المقام الأول على الأطراف الأكثر استخداما، وعلى سبيل المثال اليد اليسرى لعازف الكمان أو شفاه عازف آلات النفخ وأطراف عازفى الدرامز.

وأوضحت نتائج الدراسة أن واحدا من كل 6600 إنسان معرض للإصابة باضطراب الحركة وواحد من كل 100 موسيقى معرض للإصابة بهذا المرض.

ووفقا للتقرير المنشور فإن الموسيقيين يستغرقون الكثير من الوقت فى اللعب على الكمان، وضبط الأصابع على الآلات الوترية فى الوضع الأعلى وهو ما يحدث فى كل مرة يعزف فيها العازف ويستغرق وقت حتى تصل للآلة، وتسمى اضطرابات الحركة، بـ"خلل التوتر العضلى" وهى حالة عصبية تؤثر على العضلات، وتؤدى إلى تقلصات عضلية لا إرادية، وأثبتت الدراسة أن هذا الاضطراب يعنى نهاية الحياة الموسيقية لواحد من كل 4 من المصابين.

وأظهرت دراسة نشرتها " Deutsches Arzteblatt." وهى إحدى المجلات الطبية الألمانية، أن خلل التوتر العضلى يلبى معايير الاضطراب المهنى، لأنه يؤثر تحديدا على أعضاء مهنة معينة.