سلاح الجو الليبى يقصف 15 آلية لـ "داعش" فى منطقة "بن جواد" شرق طرابلس

>أكد الناطق باسم سلاح الجو الليبى ناصر الحاسي، أن طائرات سلاح الجو استهدفت اليوم السبت، تجمعات للعناصر الإرهابية التابعة لما يعرف بتنظيم "داعش" فى منطقة "بن جواد" شرق طرابلس، موضحا أن الغارات ألحقت بهم خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

وقال الحاسى، فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت، إن طائرة ميج 21 استهدفت 15 آلية لعناصر "داعش" بالقرب من شركة النهر بمنطقة "بن جواد"، مبينا أن الآليات تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة.

يذكر أن تنظيم "داعش" يسيطر على مدينة سرت وضواحيها، وشن خلال الأيام الماضية هجمتين على الهلال النفطي، الأولى فى بداية شهر يناير والأخرى منذ أيام، وأدى هجومهم فى بداية الشهر الجارى إلى استشهاد 20 من قوات حرس المنشآت النفطية والمدنيين.

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