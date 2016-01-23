أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلاح الجو الليبى يقصف 15 آلية لـ "داعش" فى منطقة "بن جواد" شرق طرابلس

Google+ Print
سلاح الجو الليبى يقصف 15 آلية لـ "داعش" فى منطقة "بن جواد" شرق طرابلس سلاح الجو الليبى يقصف 15 آلية لـ "داعش" فى منطقة "بن جواد" شرق طرابلس

>أكد الناطق باسم سلاح الجو الليبى ناصر الحاسي، أن طائرات سلاح الجو استهدفت اليوم السبت، تجمعات للعناصر الإرهابية التابعة لما يعرف بتنظيم "داعش" فى منطقة "بن جواد" شرق طرابلس، موضحا أن الغارات ألحقت بهم خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

وقال الحاسى، فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت، إن طائرة ميج 21 استهدفت 15 آلية لعناصر "داعش" بالقرب من شركة النهر بمنطقة "بن جواد"، مبينا أن الآليات تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة.

يذكر أن تنظيم "داعش" يسيطر على مدينة سرت وضواحيها، وشن خلال الأيام الماضية هجمتين على الهلال النفطي، الأولى فى بداية شهر يناير والأخرى منذ أيام، وأدى هجومهم فى بداية الشهر الجارى إلى استشهاد 20 من قوات حرس المنشآت النفطية والمدنيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365