تقرير في الجول – بعد 457 يوما.. باسم مرسي يطمح في بداية جديدة

الموسم الماضي قام نادي الزمالك بصفقات عديدة.. بالتحديد 18 لاعب أحدهم كان مهاجم قادم من الإنتاج الحربي الهابط بمليون جنيه فقط.

باسم مرسي وصل للزمالك كمهاجم رابع في ترتيب رؤوس الحربة بعد خالد قمر وأحمد علي وعبد الله سيسيه، إلا أن باسم أنهى الموسم كوصيف لهداف الدوري حسام باولو وبطبيعة الحال هدافا لبطل الدوري.

كيف بدأت حكاية باسم الرائعة الموسم الماضي؟

الزمالك في الأسبوع السادس يواجه سموحة، أولى مباريات البرتغالي جايمي باتشيكو مع الفرسان.

مباراة مغلقة يقدمها وصيف الدوري في موسم 2013/2014 أمام الزمالك، في الدقيقة 57 قرر باتشيكو سحب خالد قمر وإشراك باسم مرسي.

وبالفعل كافئ مرسي المدرب البرتغالي بهدف في الدقيقة 92 برأسية قبل أن يضيف مؤمن زكريا هدف في الدقيقة 95.

ومن هنا، سجل باسم مرسي 17 هدفا آخر كان لهم أثر مهم في فوز الزمالك بالدوري.

الغياب

ولكن منذ بداية هذا الموسم غاب مرسي تماما عن التهديف.

10 مباريات في الدوري شارك فيهم باسم مرسي سواء أساسيا أو بديلا لم يذق فيهم طعم التهديف.

ما بين 25 أكتوبر 2014 و24 يناير 2016.. 457 يوما منذ بداية الحكاية وما قد يكون بداية جديدة.

باسم الغائب عن التهديف منذ 21 سبتمبر الماضي – منذ ثنائيته ضد الأهلي في نهائي كأس مصر – يأمل في كسر صيامه أمام الفريق الذي شهد تسجيل أول أهدافه.

تأثير مايوكا

مهاجم جديد دخل قائمة الزمالك هو الزامبي إيمانويل مايوكا الذي يهدد عرش باسم مرسي – المهتز بالفعل – في هجوم الزمالك.

فهل ينجح باسم في التسجيل قبل أن يزيحه مايوكا ويعيده لمرحلة ما قبل لقاء سموحة.. هذا ما سيجيب عنه المهاجم الملقب بـ"الحاسم" على ملعب بتروسبورت.