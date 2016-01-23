أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حملة "دافع": الشيخ محمد حسان بصحة جيدة ولا أساس لشائعات وفاته

Google+ Print
حملة "دافع": الشيخ محمد حسان بصحة جيدة ولا أساس لشائعات وفاته حملة "دافع": الشيخ محمد حسان بصحة جيدة ولا أساس لشائعات وفاته
كذبت مصادر بقناة الرحمة الفضائية، الشائعات التى زعمت وفاة الشيخ محمد حسان، مشيرة إلى أنها عارية تماما من الصحة وأنه يصور حاليا حلقات برنامج تفسير القران الذى بدأه منذ فترة، كما لفتت إلى أنه انتهى الأسبوع الماضى من تسجيل حلقة فى برنامج القضية الذى يعرض على القناة.

وأكد علاء العشرى منسق حملة دافع المهتمة بالدفاع عن العلماء لـ"اليوم السابع"، أنه يتواصل مع الشيخ محمد حسان ويعلم أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الشائعات التى تتناول حالته الصحية تصدر عمن وصفهم بالراغبين فى الشهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365