حملة "دافع": الشيخ محمد حسان بصحة جيدة ولا أساس لشائعات وفاته

كذبت مصادر بقناة الرحمة الفضائية، الشائعات التى زعمت وفاة الشيخ محمد حسان، مشيرة إلى أنها عارية تماما من الصحة وأنه يصور حاليا حلقات برنامج تفسير القران الذى بدأه منذ فترة، كما لفتت إلى أنه انتهى الأسبوع الماضى من تسجيل حلقة فى برنامج القضية الذى يعرض على القناة.

وأكد علاء العشرى منسق حملة دافع المهتمة بالدفاع عن العلماء لـ"اليوم السابع"، أنه يتواصل مع الشيخ محمد حسان ويعلم أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الشائعات التى تتناول حالته الصحية تصدر عمن وصفهم بالراغبين فى الشهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعى.