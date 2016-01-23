ضبط شقيقين هاربين من 46 قضية سرقة بالإكراه و5 مؤبد و85 سنة سجن فى القليوبية

نجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط شقيقين مسجلين خطر سرقات هاربين من 46 قضية سرقة بالإكراه، و5 مؤبد، و85 سنة سجن وبحوزتهم أسلحة نارية فى كفر شكر.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث كفر شكر من ضبط "أمير.م.م" وشهرته "محمود ماضى" 32 سنة ميكانيكى ومقيم كفر الحاج عيسى دائرة المركز وشقيقه "وائل ماضى" 24 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش تركى شوت جن تحمل رقم 23303 وعدد 7 طلقات من ذات العيار.

وبالفحص تبين أن المتهمين هاربان من عدد 46 قضية سرقة بالإكراه و5 مؤبد و85 سنة سجن فى قضايا سرقات بالإكراه، وكان آخرها القضية رقم 8557 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه الحكم السجن المؤبد بجلسة 4/10/2015م، والقضية رقم 5052 جنح مركز كفر شكر لسنة 2008م سرقة، والقضية رقم 109 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه، الحكم السجن المؤبد، والقضية رقم 8557 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه، والحكم السجن المؤبد بجلسة 4/10/2015م .

القضية رقم 755 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه و الحكم السجن المؤبد ،والقضية رقم 1280 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه والحكم السجن المؤبد.

والقضية رقم 9316 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2014م سرقة بالإكراه، وعدد 41 قضية بإجمالى 85 سنة سجن، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.