أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شقيقين هاربين من 46 قضية سرقة بالإكراه و5 مؤبد و85 سنة سجن فى القليوبية

Google+ Print
ضبط شقيقين هاربين من 46 قضية سرقة بالإكراه و5 مؤبد و85 سنة سجن فى القليوبية ضبط شقيقين هاربين من 46 قضية سرقة بالإكراه و5 مؤبد و85 سنة سجن فى القليوبية
نجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط شقيقين مسجلين خطر سرقات هاربين من 46 قضية سرقة بالإكراه، و5 مؤبد، و85 سنة سجن وبحوزتهم أسلحة نارية فى كفر شكر.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث كفر شكر من ضبط "أمير.م.م" وشهرته "محمود ماضى" 32 سنة ميكانيكى ومقيم كفر الحاج عيسى دائرة المركز وشقيقه "وائل ماضى" 24 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش تركى شوت جن تحمل رقم 23303 وعدد 7 طلقات من ذات العيار.

وبالفحص تبين أن المتهمين هاربان من عدد 46 قضية سرقة بالإكراه و5 مؤبد و85 سنة سجن فى قضايا سرقات بالإكراه، وكان آخرها القضية رقم 8557 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه الحكم السجن المؤبد بجلسة 4/10/2015م، والقضية رقم 5052 جنح مركز كفر شكر لسنة 2008م سرقة، والقضية رقم 109 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه، الحكم السجن المؤبد، والقضية رقم 8557 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه، والحكم السجن المؤبد بجلسة 4/10/2015م .

القضية رقم 755 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه و الحكم السجن المؤبد ،والقضية رقم 1280 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2015م سرقة بالإكراه والحكم السجن المؤبد.

والقضية رقم 9316 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2014م سرقة بالإكراه، وعدد 41 قضية بإجمالى 85 سنة سجن، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365