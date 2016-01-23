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مباحث الإنترنت: ضبط 250 قضية تحريض على العنف

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مباحث الإنترنت: ضبط 250 قضية تحريض على العنف مباحث الإنترنت: ضبط 250 قضية تحريض على العنف
قال اللواء عصام حافظ مدير مباحث الإنترنت والمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن هناك صفحات كثيرة تحض على إثارة العنف والتخريب ضد الدولة، مؤكدا أنه تم ضبط 250 قضية تحريض على العنف عبر الإنترنت، مضيفا أنه تم رصد أكثر من 4000 صفحة لعناصر تخريبية على الإنترنت تحرض على العنف ضد الدولة.

وأضاف مدير مباحث الإنترنت والمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، أن جرائم الإنترنت مستحدثة والوزارة تنبهت لذلك وتكافحها، مؤكدا أن جرائم الإنترنت تتزايد بشكل كبير وأصبحت تمثل خطرا على أمن المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الفروع لرصد أى صفحات تحرض على التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن هناك خلايا عنقودية تابعة للجماعات الإرهابية للتحريض على العنف عبر الإنترنت، مؤكدا أنه تم ضبط أحد المسئولين عن صفحات التحريض على العنف مسجل خطر.

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