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جمعية المستقبل للتنمية بأسوان تنظم مبادرة "نشء مُبدع ومُمارس وفعال"

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جمعية المستقبل للتنمية بأسوان تنظم مبادرة "نشء مُبدع ومُمارس وفعال" جمعية المستقبل للتنمية بأسوان تنظم مبادرة "نشء مُبدع ومُمارس وفعال"
تنظم جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان، مبادرة شبابية لدعم قدرات النشء الفنية والمهارية فى محافظات أسوان وقنا ودمياط، خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد سمير كامل، مدير الجمعية، أن هذه المبادرة تهدف إلى التنشئة السليمة للأطفال من خلال سلسلة تدريبية على المهارات الأساسية مثل مهارة الريادة، الاتصال والتواصل، العمل الجماعى، التخطيط والإقناع، والمهارات الفنية كالرسم والمسرح التفاعلى، بالإضافة إلى تعليم الأطفال سلوكيات الحوار البناء وحرية التعبير عن الرأى والمساواة وقيم المواطنة والديمقراطية ونشرها داخل أسرهم ومجتمعهم.

وأضاف أن هذه المبادرة تسعى لدمج الأسر والأطفال على المشاركة الفعالة فى مجتمعهم من خلال مبادرات يبتكرها النشء من سن 12 إلى 17 سنة بحيث تكون الأسرة على استعداد للمشاركة فى المبادرة، مشيرا إلى أنه يتم تلقى طلبات الراغبين فى المشاركة بالمبادرة فى مقر الجمعية بمدينة أسوان.

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