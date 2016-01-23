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بالصور.. ضبط 100 ألف شجرة أفيون وبانجو بـ3 مزارع بجنوب سيناء

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بالصور.. ضبط 100 ألف شجرة أفيون وبانجو بـ3 مزارع بجنوب سيناء بالصور.. ضبط 100 ألف شجرة أفيون وبانجو بـ3 مزارع بجنوب سيناء
تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من ضبط 3 مزراع لنبات الخشخاش المخدر"الأفيون" ونبات القنب الهندى "البانجو" بوادى أبوجعدة بمدينة أبورديس بإجمالى 100 ألف شجرة، على مساحة 3 أفدنة مقسمة ل2فدان مزروعة بنبات القنب الهندى (البانجو) و1 فدان لنبات الخشخاش (الأفيون) بإجمالى 60 ألف شجرة.

كانت المعلومات توفرت لدى هانى خريبة رئيس مباحث أبوزنيمة تفيد بوجود العديد من مزارع المواد المخدرة لنبات الخشخاش المخدر والبانجو فى منطقة أبوجعدة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية.

وقامت اليوم السبت مأمورية من ضباط مباحث قسم شرطة أبوزنيمة بالاشتراك مع العقيد محمد عوض رئيس فرع البحث الجنائى بخليج السويس وقوات الأمن العام مدعومة بقوات من رجال الشرطة
>وقامت قوات الشرطة بمداهمة وادى أبوجعدة وضبط مزرعة على مساحة 3 أفدنة مقسمة ل2فدان مزروعة بنبات القنب الهندى "البانجو" و1 فدان لنبات الخشخاش "الأفيون" بإجمالى 60 ألف شجرة
>وكذا تم ضبط مزرعة بمساحة 2فدان مزروعة بعدد40 ألف شجرة من نبات الخشخاش المخدر "الأفيون" ومجهزة بعدد 2 ماتور مياه وعدد 2 حوض مياه وشبكة رى كاملة.

تم عمل محضر بالواقعة وبالتنسيق مع النيابة العامة برأس سدر وأخذ العينات اللازمة من المزروعات وقررت النيابة إتلاف وإحراق باقى المزروعات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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