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حفل توقيع الديوان المجمع " + سبعتاشر " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

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حفل توقيع الديوان المجمع " + سبعتاشر " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 حفل توقيع الديوان المجمع " + سبعتاشر " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة 

تنظم دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع للديوان المجمع " + سبعتاشر "  يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري بمقر زحمة كتاب  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة 2 فى تمام الساعة الثانية ظهرًا . والديوان لمجموعة من الشعراء هم " أحمد سلامة و  أحمد خفاجة  و أحمد المغربي و  أميرة رزق  و أحمد مصطفي و سلمي فؤاد و أحمد حسن " .
وقالوا عن الديوان :
" مش ضروري تربط حياتك و كيانك و سعادتك بعمر و سن معين و فيه كتير انطفت حياتهم قبل ما تبدأ في عز شبابهم و فيه كتير مننا لسة بيبدأوا حياتهم من أول و جديد رغم كبر سنهم و كل لحظة و كل ثانية بتمر عليك بتنبهك علشان تعيش من تاني وتبدأ من جديد.

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