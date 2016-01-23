حفل توقيع الديوان المجمع " + سبعتاشر " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة



تنظم دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع للديوان المجمع " + سبعتاشر " يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري بمقر زحمة كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة 2 فى تمام الساعة الثانية ظهرًا . والديوان لمجموعة من الشعراء هم " أحمد سلامة و أحمد خفاجة و أحمد المغربي و أميرة رزق و أحمد مصطفي و سلمي فؤاد و أحمد حسن " .

وقالوا عن الديوان :

" مش ضروري تربط حياتك و كيانك و سعادتك بعمر و سن معين و فيه كتير انطفت حياتهم قبل ما تبدأ في عز شبابهم و فيه كتير مننا لسة بيبدأوا حياتهم من أول و جديد رغم كبر سنهم و كل لحظة و كل ثانية بتمر عليك بتنبهك علشان تعيش من تاني وتبدأ من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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