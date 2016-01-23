"صحة" البحيرة: وفيات أنفلونزا الخنازير تصل لـ8 أشخاص ورفع حالة الطوارئ

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور والتى تزداد حدتها فى فصل الشتاء، خاصة بعد وفاة حالتين وهما "هانى . م" 37 سنة من مدينة أبو المطامير، "منال . م" 27 سنة من مدينة رشيد ليرتفع أعداد الوفيات نتيجة إصابتهم بفيروس h1n1 إلى 8 وفيات.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " على توافر تطعيم الأنفلونزا الموسمية (h1n1 ) مجانا بجميع المستشفيات ، مضيفا أنه تم رفع حالة الطوارىء بالمعمل الإقليمى المشترك بالبحيرة، مشيرا إلى توافر غرف العزل وأجهزة التنفس بجميع المستشفيات وتنشيط عمل الغرف الوقائية بالمديرية، بالإضافة إلى توافر عقار التاميفلو على مدى الـ 24 ساعة بالوحدات الصحية والمستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أنه لا يوجد حالات كورونا بالبحيرة ولا بجمهورية مصر العربية بالكامل، مضيفا أنه مازل هناك 75 شخصا حتى الآن محجوزون بمستشفيات المحافظة للاشتباه بإصابتهم الأنفلونزا الموسمية (h1n1 ) .