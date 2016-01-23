حبس تاجر سلاح 4 أيام ضبط بحوزته 3 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

قرر، قبل قليل، مصطفى عبد الله وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة الدلنجات فى القضية رقم 2470 لسنة 2016 حبس المتهم "إبراهيم.ع.ا" 4 أيام ضبط بحوزته 3 بنادق آلية وخرطوش و100 طلقة من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث قد تمكنت من ضبط المتهم "إبراهيم.ع.ا" بحوزته 3 بنادق آلية وخرطوش و100 طلقة من ذات العيار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.