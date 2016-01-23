العثور على جثة مجند شرطة ملقاة بشارع فى شبين الكوم بالمنوفية

عثر، منذ قليل، أهالى مدينة شبين الكوم بالمنوفية على جثة مجند بمعسكر مبارك ملقاة بأحد الشوارع بالعزبة الغربية بالمدينة، مطعونًا عدة طعنات بالصدر، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد عثور أهالى مدينة شبين الكوم على جثة رجب عبد العزيز خليل، 23 عامًا، مقيم بقرية كفل الشيخ خليل مجند بمعسر مبارك، ملقاة بأحد الشوارع بالعزبة الغربية بالمدينة، مطعونًا عدة طنعات بالصدر، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.