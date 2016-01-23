تفاحة يوميا تمنع الأزمة القلبية وجلطة المخ وتغنى عن أدوية الكولسترول

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة حديثة، نشرها موقع صحيفة "التليجراف" البريطانية، تمثلت فى أن تناول تفاحة يومياً أفضل من تناول أدوية الستاتين "أدوية علاج ارتفاع الكولسترول" لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح استشارى القلب الدكتور عاصم مالهوترا، والبروفسور سايمون كابويل من جامعة ليفربول، أن أدوية الكولسترول تجلب المزيد من المشاكل ولها آثار جانبية خطيرة على الصحة، أبرزها زيادة فرص الإصابة بالزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن نصف مرضى الكولسترول يعزفون عن تناول العقاقير خلال عام، معتقدين أنه يسبب آلام فى العضلات وتعب بالمفاصل وهذيان.

وقال الدكتور مالهوترا، من مستشفى بارك فريملى، البريطانية: ينبغى بذل الجهد لتشجيع الناس على تناول المزيد من الطعام الصحى وممارسة الرياضة لتحسين حالة القلب، بدلا من حبوب الستاتين المخفضة للكولسترول.

وأكد الباحثون أن أكثر من 80% من أمراض القلب والأوعية الدموية ترجع إلى عوامل بيئية مع النظام الغذائى غير الصحى، والتدخين وشرب الكحول وقلة النشاط البدنى.