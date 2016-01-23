بالصور.. إهمال مستشفى خاص بالإسكندرية يؤدى إلى إصابة رضيع بحروق جسيمة

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة إهمال جديدة بإحدى المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، أدت إلى إصابة طفل رضيع بحروق جسيمة.>حيث قال محمد توفيق منسق عام المركز القومى لمكافحة الفساد بالإسكندرية أن الإهمال الطبى بالمستشفيات تعدى مرحلة المستشفيات العامة ليصل إلى الخاصة وأكبر دليل على ذلك الإهمال حالة الطفل الجنين ابن ولاء عبد الرحيم محمد، فقد فوجئ والده باحتراق ظهره بالكامل وبدرجة خطيرة، تحتاج إلى رعاية خاصة وناشد مسئولى وزارة الصحة بالإسكندرية رعايته رعاية خاصة مع النقص الواضح بعدد الحضانات.



> من جانبه ناشد عبد الرحيم محمد والد الطفل المسئولين بالتدخل لانقاذ حياته وتوفير حضانة على وجه السرعة وأشار أنه قام بتحرير محضر لإدارة المستشفى بالإهمال الطبى رقم 860 إدارى قسم الدخيلة بعد أن أنكرت إدارة المستشفى الواقعة .

من جهه أخرى أكد مصدر مسؤل بمديرية الصحة بالإسكندرية، أنه تقرر تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق فى الواقعة وأن المديرية ستقوم بفتح تحقيقات موسعة واتخاذ إجراءات رادعة فى حالة ثبوت واقعة الإهمال والتقصير.



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