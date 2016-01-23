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وزير التموين: صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى يوم 20 من كل شهر

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وزير التموين: صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى يوم 20 من كل شهر وزير التموين: صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى يوم 20 من كل شهر
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة، أن شركتى الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر الطلبات والاحتياجات المطلوبة من البقالين التموينيين عن سلع فارق نقاط الخبز وتوزيعها على فروعها بالمحافظات خلال الفترة من يوم 10 إلى 20 من كل شهر، ثم توريد فروع الشركات للسلع من يوم 21 حتى نهاية الشهر، على أن يصرف البقالين السلع المجانية للمواطنين، مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز فى بداية الشهر التالى وحتى يوم 20 من نفس الشهر، لافتا إلى أنه سيتم إخطار شركات البطاقات الذكية بمواصفات هيئة السلع التموينية وشركات الجملة وبإجمالى مبيعات كل تاجر على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين، خلال إطلاق مبادرة الشراء المجمع وتنوع السلع المطروحة، لاستبدال نقاط الخبز من خلال بقالين التموين وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، أنه سيتم توفير العديد من السلع لدى البقالين التموين ما يقرب من 100 سلعة من منتجات غذائية لتمكن المواطن فى الحصول على السلع وفقا لاحتياجات أسرتة، لافتا إلى أن قرار الوزارة فى حصول البقال على احتياجاته من شركتى الجملة سيكون فى مصلحة المواطن وكذلك التجار، وذلك بالنسبة للسلع التى يتم توفيرها لنقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، مرجعا ذلك لسببين أولهما ضمان الأسعار ومفاوضات جماعية مع الموردين بشكل أكبر ودرجه أعلى من التنظيم فى التعامل.

وحضر إطلاق مبادرة الشراء المجمع كلا من اللواء حسنى زكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية واللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتورة سارة الجزار عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.


>التموين: التعاقد مع 650 موردا لتوفير سلع نقاط الخبز بـ500 مليون جنيه شهريا
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مصر 365

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