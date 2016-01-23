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مصادر: "حصر أموال الإخوان" تكشف غدا العثور على أخطر وثائق الجماعة الإرهابية

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مصادر: "حصر أموال الإخوان" تكشف غدا العثور على أخطر وثائق الجماعة الإرهابية مصادر: "حصر أموال الإخوان" تكشف غدا العثور على أخطر وثائق الجماعة الإرهابية
قالت مصادر قضائية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية تعلن خلال مؤتمر عالمى غدا العديد من المفاجآت والمستندات والتى عثرت عليها اللجنة فى إحدى مقرات مكتب الإرشاد المتحفظ عليها بمنطقة لاظوغلى.

مشيرا إلى أن اللجنة عثرت على آلاف الوئاثق والمستندات الخاصة بتنظيم الجماعة الإرهابية ومخطط قيادات جماعة الإخوان للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها بالمستندات.

وأوضح المصدر إلى أن المستندات ضمت كشفا بأسماء الخلايا النائمة التى تنتمى إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تعمل داخل أجهزة الدولة بكافة المؤسسات والهيئات العليا والوزرات.

مشيرا إلى أن المستندات ضمت أيضا أسماء شخصيات هامة خططت الجماعة الإرهابية لاستبعادها من منصابها أثناء فترة حكمهم، حتى تتمكن الجماعة الإرهابية من تمكين عناصرها بدلاً منها فى تلك المناصب الهامة.

وأكد المصدر أن اللجنة حصلت على مستندات هامة من داخل مقرات مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية تضم العديد من الوثائق الهامة والسرية والتى كانت ترفعها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كتعليمات لتنفيذها.

وأوضح المصدر إلى أنه من المقرر أن تعلن اللجنة عن تفاصيل وقرارات جديدة تتعلق بأعمال التحفظ على أموال قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ومتابعة إدارتها، والتى تباشرها اللجنة.
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