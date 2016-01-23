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بالفيديو والصور.. شرطة إيطاليا تكرم البطل المصرى المحبط لعملية سطو مسلح

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بالفيديو والصور.. شرطة إيطاليا تكرم البطل المصرى المحبط لعملية سطو مسلح بالفيديو والصور.. شرطة إيطاليا تكرم البطل المصرى المحبط لعملية سطو مسلح
كرمت الشرطة الإيطالية الشاب المصرى "موسى" المقيم فى مدينة تورنتو بعد أن أحبط عملية سطو مسلح على أحد المحال.
>اليوم السابع -1 -2016

وقد بثت الشرطة المحلية لقطات من كاميرا أمنية لرجل يبلغ من العمر 29 عاماً يطرح لصًا يحمل سكينًا أرضا بعدمًا سلمته صرافة تعمل بالمتجر 700 يورو (حوالى 778 دولار) من صندوق النقود الذى تعمل عليه.
>اليوم السابع -1 -2016

وقالت الشرطة إن الحادثة، التى وقعت فى الثانى عشر من يناير، سوف تساعد فى تأمين فرص الرجل المصرى فى الحصول على إقامة بإيطاليا.
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>وأضافت الشرطة أنها سوف ترافقه إلى مكتب الهجرة بمقر الشرطة المحلية لبدء عملية التقدم بطلب الإقامة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- إيطاليا تصف مصرى بـ"البطل" لإحباطه عملية سطو مسلح بسوق تجارى
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مصر 365

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