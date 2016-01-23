بالفيديو والصور.. شرطة إيطاليا تكرم البطل المصرى المحبط لعملية سطو مسلح

كرمت الشرطة الإيطالية الشاب المصرى "موسى" المقيم فى مدينة تورنتو بعد أن أحبط عملية سطو مسلح على أحد المحال.

وقد بثت الشرطة المحلية لقطات من كاميرا أمنية لرجل يبلغ من العمر 29 عاماً يطرح لصًا يحمل سكينًا أرضا بعدمًا سلمته صرافة تعمل بالمتجر 700 يورو (حوالى 778 دولار) من صندوق النقود الذى تعمل عليه.

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وقالت الشرطة إن الحادثة، التى وقعت فى الثانى عشر من يناير، سوف تساعد فى تأمين فرص الرجل المصرى فى الحصول على إقامة بإيطاليا.

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>وأضافت الشرطة أنها سوف ترافقه إلى مكتب الهجرة بمقر الشرطة المحلية لبدء عملية التقدم بطلب الإقامة.

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