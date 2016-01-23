حريق محدود فى كلية الطب بجامعة المنصورة

نشب حريق محدود "بمسقط" أحد مبانى كلية الطب، جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، وتصاعدت الأدخنة إلى الطوابق العليا، الأمر الذى أدى إلى استدعاء الحماية المدنية.

ونجح أفراد الأمن الإدارى بجامعة المنصورة، فى السيطرة على الحريق فور حدوثه، باستخدام "طفايات الحريق"، الذى تبين أنه "بمسقط" يتجمع فيه النفايات والأوراق، وأن النار اشتعلت بتلك الأوراق عقب إلقاء مجهول لسيجارة مشتعلة بالمسقط، ولم تقع أية إصابات أو خسائر فى الماديات.

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