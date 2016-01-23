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بالصور .. جلسة صلح بين قبيلتين فى مطروح عقب مقتل شخص بليبيا

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بالصور .. جلسة صلح بين قبيلتين فى مطروح عقب مقتل شخص بليبيا بالصور .. جلسة صلح بين قبيلتين فى مطروح عقب مقتل شخص بليبيا
أنهت أجهزة الأمن بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بالتنسيق وتفعيل دور العمد ومشايخ وعواقل القبائل الخصومة الثأرية بين قبيلتى العبيدى والقطيف بمدينة مرسى مطروح، على خلقية مقتل "أحمد . م . ع" من قبيلة العبيدى بدولة ليبيا، عام 2014 واتهام ذويه لـ"خالد - م – ح " من قبيلة القطيف.

كان قد تم عقد لقاءات بين أطراف القبيلتين، تمهيدا لإجراء الصلح النهائى بينهما، بحضور اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، بين القبيلتين بالسرادق المقام بجوار مكتب بريد علم الروم، بحضور نائب مدير الأمن ومدير إدارة الأمن الوطنى بمطروح ورئيس فرع الأمن العام ورئيس شئون القبائل بالمخابرات الحربية ورئيس إدارة البحث الجنائى بالمديرية ورئيس قسم الإعلام العلاقات العامة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وعواقل القبائل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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