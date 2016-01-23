دفاع صلاح دياب: إلغاء قرار منع موكلى من السفر انتصار لدولة القانون

أشاد محمد عثمان دفاع رجل الأعمال صلاح دياب، بقرار محكمة جنايات الجيزة برفع اسم موكله من قوائم الممنوعين من السفر، مؤكداً أن الحكم ينتصر لسيادة دولة القانون وتأسيس العدالة ورد اعتبار لموكله.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف قررت، اليوم السبت، إلغاء القرار الصادر بمنع قرار السفر الصادر بحق رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة قضية حيازة سلاح.

يشار إلى أن دفاع صلاح دياب قد تظلم على قرار النائب العام، وتقدم بـ10 حوافظ مستندات تتضمن حصول دياب على تصريح بحمل سلاح مرخص، ولا يحتاج لحمل أى أسلحة أخرى، بالإضافة إلى صورة ضوئية بأسماء شركاته وأعماله، كما قدم الصور التى نشرتها وزارة الداخلية أثناء القبض عليه داخل فيلَّته، مشيرا إلى أن الهدف منها التشهير به والمساس بكرامته.