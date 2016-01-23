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بالصور.. سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالى وتجمع المياه بالشوارع

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شهدت مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالى تساقط الأمطار، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، اليوم السبت، وتجمعت المياه فى بعض الشوارع والطرق، ودفع اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، بقوات ومعدات الحماية المدنية لمعاونة الأجهزة المعنية برفع وإزالة تجمعات المياه من الشوارع والطرق.

وأكد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أن المتابعة الأمنية رصدت تعرض محافظة مطروح لموجة الأمطار على بعض المناطق، مما أدى إلى كثرة تجمع المياه فى بعض الطرق، فتم الدفع بسيارات وحدات إغاثة المواطنين بالحماية المدنية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، وكذلك الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المياه من الطريق باستخدام طلمبات الرفع وفتح الطرق.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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