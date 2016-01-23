مصادر أمنية تونسية: القبض على 123 شخصا منذ بدء الاحتجاجات

أعلن المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى العميد خليفة الشيبانى السبت، أن وحدات الحرس الوطنى بكامل تونس ألقت القبض على 123 شخصا من المتورطين فى أعمال العنف والتخريب والسرقة منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، وتم التحفظ عليهم بأمر من النيابة العامة.

وقال العميد الشيبانى- فى تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء- "إن مختلف جهات البلاد شهدت هدوءا تاما منذ الإعلان عن قرار حظر التجول ما عدا بعض المجموعات التى خرقت الحظر، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطنى بكامل تراب الجمهورية ضبطت 6 أشخاص بعد خرقهم لهذا القرار، داعيا كافة المواطنين إلى الإلتزام بمقتضيات حظر التجول حتى تتمكن الوحدات الأمنية من القيام بعملها على أفضل وجه".

ولفت إلى أن وحدات الحرس الوطنى تصدت بولاية "القيروان" إلى محاولة نهب الفضاء التجارى "بروموقرو" من خلال تعمد مجموعة من المنحرفين إحداث ثقب فى جدرانه والدخول إليه، مشيرا إلى أنه تم إيقاف 7 أشخاص من هؤلاء المتورطين.

وأضاف أن حوالى 50 شخصا تعمدوا الليلة الماضية فى منطقة سيد عون من ولاية "سيدى بوزيد" مهاجمة مركز الحرس الوطنى مستخدمين الزجاجات الحارقة "المولوتوف"، وأنه بعد عمليات كر وفر بينهم وبين وحدات الحرس الوطنى تم تفريقهم والسيطرة على الوضع، كما أن حوالى 30 شخصا حاولوا مهاجمة منطقة الحرس الوطنى بالرقاب من ولاية "سيدى بوزيد"، إلا أن وحدات الحرس الوطنى قامت بتفريقهم وإيقاف 7 أشخاص منهم.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية التونسية وليد الوقينى- للإذاعة التونسية- أن الأحداث الأخيرة أسفرت عن إصابة 109 فى صفوف أفراد الأمن والحرس والحماية المدنية، إضافة إلى وفاة الشرطى سفيان البوسلمى، منوها بأن الهدوء عاد صباح اليوم إلى منطقة الكرم وحى التضامن ومختلف مناطق ولايات الجمهورية.

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