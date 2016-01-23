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خادم الحرمين يبحث مع جون كيرى مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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خادم الحرمين يبحث مع جون كيرى مستجدات الأوضاع بالمنطقة خادم الحرمين يبحث مع جون كيرى مستجدات الأوضاع بالمنطقة
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مستجدات الأوضاع فى المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وبخاصة مناقشة تطورات الأحداث على الساحة السورية، وكذلك أهمية التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول.

حضر المباحثات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير كما حضر السفير الأمريكى لدى المملكة جوزيف ويستفول، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى آن باترسن.

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مصر 365