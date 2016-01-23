ارتفاع عدد المصانع المتوقفة بغزل المحلة لـ9 بسبب حريق محطة كهرباء

ارتفع عدد المصانع المتوقفة بسبب الحريق المندلع بمحطة كهرباء شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية لـ9 مصانع.

كان الحريق قد تسبب فى إيقاف العمل فى 4 مصانع، ثم انقطاع التيار الكهربى عن 5 مصانع نسيج، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء والتبريد للمحطة تمهيدا لإصلاح التلفيات.

وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة، وجارٍ ندب الأدلة الجنائية لمعاينة المحطة وتحديد أسباب الحريق،

>وكان حريق قد اندلع بمحطة الكهرباء الخاصة بشركة غزل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وانتقلت 4 سيارات إطفاء بنقطة الحماية المدنية بالشركة لإخماد النيران المشتعلة بالمحطة.

- توقف العمل بـ4 مصانع بسبب حريق فى محطة كهرباء شركة غزل المحلة