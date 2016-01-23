أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المصانع المتوقفة بغزل المحلة لـ9 بسبب حريق محطة كهرباء

Google+ Print
ارتفاع عدد المصانع المتوقفة بغزل المحلة لـ9 بسبب حريق محطة كهرباء ارتفاع عدد المصانع المتوقفة بغزل المحلة لـ9 بسبب حريق محطة كهرباء
ارتفع عدد المصانع المتوقفة بسبب الحريق المندلع بمحطة كهرباء شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية لـ9 مصانع.

كان الحريق قد تسبب فى إيقاف العمل فى 4 مصانع، ثم انقطاع التيار الكهربى عن 5 مصانع نسيج، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء والتبريد للمحطة تمهيدا لإصلاح التلفيات.

وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة، وجارٍ ندب الأدلة الجنائية لمعاينة المحطة وتحديد أسباب الحريق،
>وكان حريق قد اندلع بمحطة الكهرباء الخاصة بشركة غزل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وانتقلت 4 سيارات إطفاء بنقطة الحماية المدنية بالشركة لإخماد النيران المشتعلة بالمحطة.


>- توقف العمل بـ4 مصانع بسبب حريق فى محطة كهرباء شركة غزل المحلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365