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السيطرة على حريق محطة كهرباء غزل المحلة.. والخسائر نصف مليون جنيه

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السيطرة على حريق محطة كهرباء غزل المحلة.. والخسائر نصف مليون جنيه السيطرة على حريق محطة كهرباء غزل المحلة.. والخسائر نصف مليون جنيه
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محطة كهرباء شركة غزل المحلة، بسبب الأحمال الزائدة، ما تسبب فى توقف 9 مصانع منهم 5 مصانع نسيج و4 مصانع غزل أكثر من ساعة، وكبد الشركة خسائر نصف مليون جنيه.

وذكرت مصادر داخل الشركة أن الحريق كان فى أحد كابلات الكهرباء بالمحطة نتيجة لزيادة الأحمال، الأمر الذى أدى لانقطاع التيار الكهربى عن 9 مصانع وتوقفها إلى جانب قطع التيار الكهربى عن إدارة الشركة.

وأضافت المصادر أن فريق الصيانة بالشركة تعامل مع العطل، وتمت إعادة توصيل التيار مرة أخرى للمصانع.

ونفى مصدر أمنى ما تردد على بعض المواقع عن حدوث انفجارات بالمحطة ووقوع إصابات بين العمال، مؤكدا أن ما تم نشره عن ذلك عارٍ تماما من الصحة.


>- توقف العمل بـ4 مصانع بسبب حريق فى محطة كهرباء شركة غزل المحلة

- ارتفاع عدد المصانع المتوقفة بغزل المحلة لـ9 بسبب حريق محطة كهرباء
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مصر 365

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