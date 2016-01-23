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نيابة المنيا تقرر حبس 6 إخوان 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى ذكرى يناير

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نيابة المنيا تقرر حبس 6 إخوان 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى ذكرى يناير نيابة المنيا تقرر حبس 6 إخوان 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى ذكرى يناير
قررت نيابة المنيا الكلية حبس 6 من أعضاء المكتب الإدارى لجماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق
>والمتهمين بالتحريض على العنف، والعمل على تغيير الدستور بالقوة، والسعى لقلب نظام الحكم فى الواقعة التى أطلق عليها خلية الكورنيش.

وقد تم القبض عليهم أثناء اجتماعهم على كورنيش النيل بالمنيا لوضع خطة تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الاستقرار بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وقد اختار أعضاء المكتب الإدارى منطقة بعيدة تقع على كورنيش النيل بغرض التمويه ومحاولة تضليل رجال الأمن، وقد ضُبط بحوزتهم مبلغ 46 ألف دولار أمريكى و50 ألف جنيه مصرى واوراق تنظيمية وفلاشات وتكليفات بأعمال إرهابية وحرق مراكز شرطة ومنشآت حكومية.

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مصر 365