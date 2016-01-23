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ضبط كميات كبيرة مغشوشة من "كوريك" السيارات المستوردة بالجيزة

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ضبط كميات كبيرة مغشوشة من "كوريك" السيارات المستوردة بالجيزة ضبط كميات كبيرة مغشوشة من "كوريك" السيارات المستوردة بالجيزة
ضبطت مباحث بالجيزة كميات كبيرة من "كوريك" السيارات مستوردة غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة، بشركة بمنطقة العمرانية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد باستيراد صاحب شركة بالعمرانية لكميات كبيرة من "كوريك" السيارات غير مطابقة للمواصفات ومرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وطرحها للبيع بالأسواق.

وتم ضبط 10930 قطعة كوريك سيارة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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