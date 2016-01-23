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تحليل تعاطى المخدرات للسائقين المتسببين فى حادث مقطورة المنيب "سلبى"

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تحليل تعاطى المخدرات للسائقين المتسببين فى حادث مقطورة المنيب "سلبى" تحليل تعاطى المخدرات للسائقين المتسببين فى حادث مقطورة المنيب "سلبى"
تسلمت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمود عابدين رئيس النيابة، تقرير المخدرات الخاصة بكل من سائق السيارة الملاكى "محمد.س" وسائق المقطورة المتسببين فى حادث سقوط "مقطورة المنيب" من أعلى الطريق الدائرى، ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتبين من التقرير أن التحليل سلبى، وهو ما يعنى عدم تعاطى المتهمين أى مواد مخدرة، وأنهما لم يكونا تحت تأثير المخدرات أثناء وقوع الحادث.

وكانت النيابة قد أمرت بدفن وتشريح جثث الضحايا الـ7 الذين لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بالمنيب، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المقطورة وعرضها على الخبراء الفنيين لفحصها، وانتداب فريق من المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحادث ورفع الأدلة الجنائية، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى.

وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.
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