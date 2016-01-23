مصادر: بهاء أبو شقة يترأس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المشُكله لإعداد مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ستعقد أولى اجتماعها فى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وأضافت المصادر، أنه سيتم انتهاج نفس النهج الذى اتبعه مجلس النواب فى تولى رئاسة اللجان النوعيه الخاصة التى شكلها لنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، حيث سيرأس اللجنة أكبر الأعضاء سناً على أن يكون أمين السر أصغر الأعضاء سناً، وعليه سيكون المستشار بهاء أبو شقة هو رئيس اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة، حيث أنه أكبر الاعضاء سناً فى المجلس وترأس الجلسة الافتتاحية.

وتابعت المصادر، أن هيئة مكتب المجلس برئاسة د. على عبد العال، رئيس المجلس، ستعلن اليوم عن أسماء الـ(7) أعضاء الذين سيتم اختيارهم من الخبراء المتخصصين للإنضمام إلى تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون باللائحة، وسيكون من بينهم النائب كمال أحمد.

من جانبه، قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعضو اللجنة إن أبرز التعديلات التى سيطرحها خلال اجتماعات تعديل اللائحة، زيادة عدد اللجان سواء بفصل بعض اللجان الـ19 القائمة وفقا للائحة الحالية أو باستحداث آخرى مثل لجنة مكافحة الفساد، بجانب استحداث منصب نائب رئيس لجنه نوعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيطرح أولوية تعديل المواد المخالفة للدستور.