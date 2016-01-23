انتبهى.. معظم حالات إغماء الأطفال ليست مرتبطة بأمراض القلب

جميع الأمهات ينتابهن القلق والرعب من إصابة أطفالهن بالإغماء، وكثير منهن تعتقدن أن سبب ذلك هو وجود مشكلة فى قلوب أبنائهن.

وتؤكد الدكتورة علياء قطبى، أستاذ طب الأطفال، واستشارى أمراض قلب الأطفال بجامعة عين شمس، أن من 2٪ إلى 5٪ فقط من إغماءات الأطفال ترجع لأسباب مرضية وتحتاج لعلاجها طبيب متخصص.

وأوضحت قطبى أن الطبيب يطرح عادة عدة أسئلة لاستيضاح، حالة الطفل مثل: كم مرة تكررت نوبات الإغماء هذه؟ وهل يرتبط حدوثها بممارسة بعض الأنشطة اليومية؟ وهل توجد مؤشرات لحدوثها؟.

وأشارت أستاذ طب الأطفال، إلى أن معظم حالات الإغماء التى تحدث للأطفال يكون سببها مشاكل فى المخ أو ضيق بالتنفس من كثرة البكاء، مؤكدة أن نسبة حالات الإغماء الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب ضئيلة وترتبط بحدوث ما يسمى بـ"الزرقة "وتعنى تغير لون البشرة إلى الأزرق.