استشهاد فتاة فلسطينية بعد محاولتها طعن حارس مستوطنة قرب القدس

قتلت شابة فلسطينية بنيران حارس مستوطنة إسرائيلية شمال شرق القدس بفلسطين لدى محاولتها طعنه بسكين صباح السبت.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن الشابة الفلسطينية العشرينية قتلت عند مدخل مستوطنة عناتوت شمال شرق القدس بنيران حارس المستوطنة بعد أن حاولت طعنه بسكين. وأضافت الاذاعة أن الحارس لم يصب بأذى.

يذكر أن موجة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل التى اندلعت مطلع أكتوبر الماضى أدت حتى الآن إلى مقتل اكثر من 160فلسطينيا بإطلاق النار عليهم خلال محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن ودهس استهدفت إسرائيليين. وأشارت تقارير اسرائيلية إلى أن اكثر من 28 إسرائيليا قتلوا فى هذه العمليات.

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