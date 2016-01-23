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طفلة فرنسية تموت خنقا بسبب لعبة فى بيضة الشيكولاتة

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طفلة فرنسية تموت خنقا بسبب لعبة فى بيضة الشيكولاتة طفلة فرنسية تموت خنقا بسبب لعبة فى بيضة الشيكولاتة
توفيت طفلة فرنسية 3 سنوات ونصف بعد اختناقها حتى الموت بلعبة صغيرة مخبأة داخل بيضة الشيكولاتة من شركة عالمية شهيرة.

وأكدت الشرطة الفرنسية سبب الوفاة أنه "انسداد مجرى الهواء" فى تقرير تشريح الجثة الذى صدر هذا الأسبوع.

وكانت الطفلة تلهو مع والدتها فى "سانت-إليكس- لو- شاتو" على مشارف مدينة "تولوز" عندما فتحت البيضة المفاجأة "سبرايز إيج".

وتحظى بيضة الشيكولاتة، التى طرحت فى الأسواق قبل 40 عاما، بشعبية لدى الأطفال لأنها تحتوى على لعب مصغرة داخل غلاف بيضة بلاستيكية تعلوها الشيكولاتة من الخارج.

ويبدو أن الطفلة وضعت اللعبة فى فمها ولكنها التصقت بمجرى الهواء ولم تتمكن من التنفس. وقد لحقت بها إصابات خطيرة فى الدماغ، أدت بالفعل إلى وفاتها فى المستشفى بعد وقت قصير.

وتحتوى الشيكولاتة البيضة على تحذير للآباء بشأن مخاطر إعطائها للأطفال دون سن الثالثة، ويتم تسويقها عادة للأطفال ما بين سن الخامسة والعاشرة.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى أن هذه الحلوى محظورة بالفعل فى الولايات المتحدة بسبب قانون يحظر إخفاء اللعب فى الغذاء خشية مخاطر الاختناق.
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مصر 365