إصابة 8 أشخاص من أسرتين مختلفتين بحالة تسم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج أسرتين مختلفتين فى حالة إعياء شديد وقىء مستمر عقب تناول كل أسرة طعاما فاسدا داخل منازلهما.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من قسم شرطة طهطا بوصول إيمان أحمد عبد المالك حجازى " 35 مسنة، ومصطفى الحربى السيد "8 سنوات تلميذ، وعبد الله الحربى السيد "12 سنة تلميذ، ونورهان الحربى السيد "13 سنة طالبة، وضحى الحربى السيد "10 سنة طالب ويقيمون بندر طهطا مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستم رإلى مستشفى طهطا العام ادعاء تناول طعام فاسد، وبسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج، ونفت الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 188 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثانى أيضا من قسم شرطة طهطا بوصول نجوى صابر على على "38 سنة مدرسة، وزياد محمد جمال 15 سنة طالب، وانتصار محمد جمال 13 سنة طالبة ويقيمون بندر طهطا مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر [ادعاء تناول‏ طعام فاسد، وبالانتقال والفحص وسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج ونفت الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 189 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .