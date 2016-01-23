أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة 8 أشخاص من أسرتين مختلفتين بحالة تسم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

Google+ Print
إصابة 8 أشخاص من أسرتين مختلفتين بحالة تسم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج إصابة 8 أشخاص من أسرتين مختلفتين بحالة تسم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج
استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج أسرتين مختلفتين فى حالة إعياء شديد وقىء مستمر عقب تناول كل أسرة طعاما فاسدا داخل منازلهما.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من قسم شرطة طهطا بوصول إيمان أحمد عبد المالك حجازى " 35 مسنة، ومصطفى الحربى السيد "8 سنوات تلميذ، وعبد الله الحربى السيد "12 سنة تلميذ، ونورهان الحربى السيد "13 سنة طالبة، وضحى الحربى السيد "10 سنة طالب ويقيمون بندر طهطا مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستم رإلى مستشفى طهطا العام ادعاء تناول طعام فاسد، وبسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج، ونفت الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 188 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثانى أيضا من قسم شرطة طهطا بوصول نجوى صابر على على "38 سنة مدرسة، وزياد محمد جمال 15 سنة طالب، وانتصار محمد جمال 13 سنة طالبة ويقيمون بندر طهطا مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر [ادعاء تناول‏ طعام فاسد، وبالانتقال والفحص وسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج ونفت الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 189 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365