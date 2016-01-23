4340 طالبًا يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية فى جنوب سيناء

يؤدى اليوم السبت 4340 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادتين الابتدايئة والإعدادية بجنوب سيناء.

وأعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى اليوم السبت، ويؤدى 4340 طالبا وطلبة، مؤكدا وضع خطط أمنية بالتنسيق بين قوات الجيش ومديرية أمن جنوب سيناء، لمتابعة الحالة الأمنية لخط سير أوراق الأسئلة والأجابة بدءاً من خروجها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى توزيعها على لجان الامتحانات إضافة إلى التأمين الكامل لجميع اللجان من الداخل والخارج.

وأكد "سويلم"، فى تصريحات صحفية، أن 2376 طالبا نظاميا يؤدون امتحان الفصل الدراسى الأول للصف السادس، منهم 12 من الطلاب المدمجين و19 منازل و21 من الفصل الواحد، موزعين على 100 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية، بينما يؤدى امتحان الشهادة الإعدادية 1964 طالبا نظاميا و168 منازل موزعين على 57 لجنة على مستوى المديرية.

وأوضح "سويلم" أن رؤساء اللجان سوف يتسلمون لجانهم اعتبارا من اليوم الخميس، لافتاً إلى الانتهاء من تجهيز اللجان على مستوى المحافظة، من خلال توفير مصادر الإضاءة والتهوية الكافية للطلاب والملاحظين بكافة اللجان وتزويدها بالأثاث الجيد وتوفير الرعاية الصحية للطلاب بكل لجنة من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمواجهة أى حالات صحية طارئة، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه.