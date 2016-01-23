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زحمة كتاب تستضيف فريق غناوي الصحبجية بدمياط بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

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زحمة كتاب تستضيف فريق غناوي الصحبجية بدمياط بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 زحمة كتاب تستضيف فريق غناوي الصحبجية بدمياط بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة

تستضيف دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع فريق غناوي الصحبجية الفني بدمياط يوم الجمعة المواقق 5 فبراير المقبل حيث يقيم غناوى الصحبجية حفل توقيع مجمع  بجناح دار زحمة كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016  بصالة 2 من الساعة الخامسة ظهرًا . ويتضمن الحفل توقيع لدواوين فريق الصحبجية الأربعة وهم حفل توقيع للشاعر أحمد رامى عن ديوانة " خارج دواير الانتظار " وهو ديوان شعر بالعامية قصائدة متنوعه يتحدث من خلالها عن الحياة والثورة والشعر والحب  صادر عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع ، وحفل توقيع للشاعر / أحمد سعد عن ديوانة " المواطن سحلب " وهو ديوان بالعامية المصرية صادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع يتضمن قصائد يخوض من خلالها فى علاقة المواطن بالمجتمع من رؤية فلسفية أحياناً و ساخرة أحياناً ، أغلب قصائد الديوان تعبر عن الانسان و إنفعالاته الذاتية و الاجتماعية . وحفل توقيع للشاعر / محمد توفيق لبن عن ديوانة " نبى لم تؤمن به الأيام " ديوان شعر فصيح متفلسف يتوغل فى حدائق الذات الإنسانية الخضراء مترامية الأطراف صادر عن دار تويتة للنشر والتوزيع  وأخيرًا حفل توقيع للشاعر / حسن المالح عن ديوانه " من وحي الشمعة اللي بتخلص " الصادر عن دار شعلة للنشر و يتضمن عدد من القصائد بالعامية المصرية

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