زحمة كتاب تستضيف فريق غناوي الصحبجية بدمياط بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة



تستضيف دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع فريق غناوي الصحبجية الفني بدمياط يوم الجمعة المواقق 5 فبراير المقبل حيث يقيم غناوى الصحبجية حفل توقيع مجمع بجناح دار زحمة كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 بصالة 2 من الساعة الخامسة ظهرًا . ويتضمن الحفل توقيع لدواوين فريق الصحبجية الأربعة وهم حفل توقيع للشاعر أحمد رامى عن ديوانة " خارج دواير الانتظار " وهو ديوان شعر بالعامية قصائدة متنوعه يتحدث من خلالها عن الحياة والثورة والشعر والحب صادر عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع ، وحفل توقيع للشاعر / أحمد سعد عن ديوانة " المواطن سحلب " وهو ديوان بالعامية المصرية صادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع يتضمن قصائد يخوض من خلالها فى علاقة المواطن بالمجتمع من رؤية فلسفية أحياناً و ساخرة أحياناً ، أغلب قصائد الديوان تعبر عن الانسان و إنفعالاته الذاتية و الاجتماعية . وحفل توقيع للشاعر / محمد توفيق لبن عن ديوانة " نبى لم تؤمن به الأيام " ديوان شعر فصيح متفلسف يتوغل فى حدائق الذات الإنسانية الخضراء مترامية الأطراف صادر عن دار تويتة للنشر والتوزيع وأخيرًا حفل توقيع للشاعر / حسن المالح عن ديوانه " من وحي الشمعة اللي بتخلص " الصادر عن دار شعلة للنشر و يتضمن عدد من القصائد بالعامية المصرية

شبكةعيونالإخبارية

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