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الداخلية: سداد 13 ألف جنيه عن غارم.. والسجين يشكر القيادات الأمنية

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الداخلية: سداد 13 ألف جنيه عن غارم.. والسجين يشكر القيادات الأمنية الداخلية: سداد 13 ألف جنيه عن غارم.. والسجين يشكر القيادات الأمنية
أفادت وزارة الداخلية بأن مديرية أمن الغربية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المحكوم عليه "محمد . ع " 29 سنة نجار مسلح، مقيم ببندر بسيون فى القضية رقم 8501 جنح مركز شرطة بسيون لسنة 2013، تبديد 13 ألف جنيه، حيث تم سداد المبلغ عن المسجون واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن وإخلاء سبيله .

وحضر السجين لمبنى مديرية أمن الغربية لمقابلة اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وتقدم بالشكر لوزارة الداخلية على حسن المعاملة وما تم من إجراءات قبله، وتسوية القضية المتهم فيها وإخلاء سبيله.

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مصر 365