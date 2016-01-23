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حفل توقيع رواية " فرس النهر " للكاتبة إيمان أبو العنين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

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حفل توقيع رواية " فرس النهر " للكاتبة إيمان أبو العنين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 حفل توقيع رواية " فرس النهر " للكاتبة إيمان أبو العنين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة

تنظم دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع للكاتبة إيمان أبو العنين لروايتها " فرس النهر " يوم الجمعة الموافق 5 فبراير المقبل فى تمام الساعه الثانية عشر ظهرًا بجناح دار زحمة كتاب بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر
وعن الرواية قالت أبو العنين أنها مقدمة للمراهقين مكتوبة في زمن الفراعنة وهى عبارة عن أسطورة في العصر الفرعوني بتؤكد على أهمية الحفاظ على النيل من خلال مغامرة ممتعة
ويذكر أن الكاتبة لها مسلسل أطفال تم تنفيذه على النت ، كما تم تنفيذ 4 قصص قصيرة لها على قناة أهل القرآن ، تحلم بعمل أفلام متحركة لأطفال قامت بتسجيل فكرة لعمل أفلام من عرائس السيراميك المتحركة بأكاديمية البحث العلمي وحصلت على براءة نموذج منفعة رقم - 26775

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