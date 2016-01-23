قلة الألياف يضر بالأمعاء ويزيد فرص الإصابة بالسرطان.. وخطرها يمتد للأبناء

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت بأن الوجبات الغذائية التى تحتوى على مستويات منخفضة من الألياف قد تسبب تغييرات لا رجعة فيها فى بكتيريا الأمعاء المفيدة، ويمكن أن تنتقل هذه التغييرات للأجيال القادمة.

ولتأكيد نتائج الدراسة التى نشرها الموقع الإخبارى الأمريكى "فوكس نيوز" فقد أجرى الباحثون المزيد من التجارب على الفئران، ووجدوا أن التى اتبعت نظاما غذائيا منخفض الألياف فقدت بعض الأنواع من البكتيريا الموجودة فى الأمعاء مع مرور الوقت، ولا تستطيع استردادها حتى بعد استبدال النظام الغذائى إلى آخر غنى بالألياف.

والأكثر من ذلك، أكد الباحثون أن البكتيريا الجيدة التى تسمى "microbiome"، تفاقمت مع مرور الوقت زبعد أربعة أجيال لاتباع نظام غذائى منخفض الألياف، ومعظم أنواع البكتيريا الأخرى التى توجد عادة فى الأمعاء اصبحت فى عداد المفقودة تماماً.

ووفقاً للدراسة التى نشرتها أيضا مجلة نيتشر، فقد قال كبير معديها إيريكا سونينبيرج، الباحث فى جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، إن الدراسة قد تنطبق تماماً على البشر وهذا أمر خطير للغاية، حيث يترتب على ذلك ارتفاع فرص الإصابة بأمراض السكر من النوع 2 والقلب والأوعية الدموية وسرطان القولون.

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