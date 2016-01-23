"دعم مصر": كل الأعضاء سيلتزمون بترشيحات الائتلاف لرئاسة لجان البرلمان

قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر ، إن جميع أعضاء الائتلاف سيلتزمون بالاختيارات التى سيقررها الائتلاف بشأن المرشحين لرئاسة لجان البرلمان، موضحا أن الائتلاف سيسعى للتوافق حول الأسماء .

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن اختيار مرشحى الائتلاف لرئاسة اللجان البرلمانية سيتم بالانتخابات مثلما حدث فى منصب رئيس البرلمان، وكذلك منصب الوكيلين.

- قيادى بـ"دعم مصر" :الائتلاف لا يقصى أحدا والمجلس ليس "برلمان الموافقة"