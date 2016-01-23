"دعم مصر": كل الأعضاء سيلتزمون بترشيحات الائتلاف لرئاسة لجان البرلمان

قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن جميع أعضاء الائتلاف سيلتزمون بالاختيارات التى سيقررها الائتلاف بشأن المرشحين لرئاسة لجان البرلمان، موضحا أن الائتلاف سيسعى للتوافق حول الأسماء .إعلان - Ads إعلان - Ads
>- قيادى بـ"دعم مصر" :الائتلاف لا يقصى أحدا والمجلس ليس "برلمان الموافقة"
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن اختيار مرشحى الائتلاف لرئاسة اللجان البرلمانية سيتم بالانتخابات مثلما حدث فى منصب رئيس البرلمان، وكذلك منصب الوكيلين.
>- قيادى بـ"دعم مصر" :الائتلاف لا يقصى أحدا والمجلس ليس "برلمان الموافقة"