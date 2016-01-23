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رئيس مدينة كاترين: 39 مليون جنية لتحويل قرية الطرفة من الأكثرفقرا إلى نموذجيه

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رئيس مدينة كاترين: 39 مليون جنية لتحويل قرية الطرفة من الأكثرفقرا إلى نموذجيه رئيس مدينة كاترين: 39 مليون جنية لتحويل قرية الطرفة من الأكثرفقرا إلى نموذجيه
أكد المهندس السيد عبدالصادق رئيس مدينة سانت كاترين، "لليوم السابع" اعتماد 38 مليون و875 ألف جنية لتحويل قرية الطرفة من قرية أكثر فقرا إلى قرية نموذجيه .

وقال تم وضع خطة للمشروعات التنموية التى تحول قرية الطرفة إلى قرية نموذجية بكافة التجمعات البدوية التابعة للقرية ومشروعات عديدة فى كافة الخدمات.

وأشار عبدالصادق إلى أن تحويل الطرفة إلى قرية نموذجية جاء ضمن برنامج تحويل ثلاث قرى بجنوب سيناء من الأكثر فقرا إلى قرية نموذجية بالعديد من المشروعات .

وأوضح أن المشروعات التى سيتم تنفيذها بالقرية يتم تزويد قرية الطرفة بجهاز اشعة وعيادة للاسنان وإنشاء وحدة إسعاف مجهزة بعدد 2سيارة، انشاء مدرسة للتعليم الاساسى واستراحات للمعلمين بتجمع ابوعليدات وانشاء مدرسة ابتدائى واستراحات للمعلمين بتجمع الاضباعيةوتعلية دور ثانى بمدرسة الشبخ عواد الاعدادية،دور ثانى بمدرسة الطرفة للتعليم الاساسى.

كما سيتم انشاء مقلب لتدويرالقمامة مزودة بالمعدات (لودرومكبس) توريد ونش لحمل السيارات بصندوق متحرك وتوريد50صندوق لجمع القمامة، وتوريد مكبس قلاب ذات تجهيزات للتعامل مع الصناديق .

انشاء محطة صرف معالجة صرف صحى وانشاء خطوط صرف صحى رئيسية وداخلية بطول 40كيلومتر، انشاء خطوط صرف داخلى .

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مصر 365