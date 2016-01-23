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قبل ذكرى الثورة.."المصريين الأحرار":إدماج الشباب بالحياة السياسية ضرورة ملحة

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قبل ذكرى الثورة.."المصريين الأحرار":إدماج الشباب بالحياة السياسية ضرورة ملحة قبل ذكرى الثورة.."المصريين الأحرار":إدماج الشباب بالحياة السياسية ضرورة ملحة
قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن على الدولة أن تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصرى تزامناً مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ، وتحقيق مطالب الثورة التى تمثلت فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، مشيراً إلى ضرورة إدماج الشباب بشكل أكبر فى الحياة السياسة، موضحاً أن حزب المصريين الأحرار يهتم بشكل كبير بتصعيد الشباب للمناصب القيادية.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن "الشعب المصرى يعيش حالياً أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، وعلى جميع التيارات السياسية التكاتف لتحسين هذه الأوضاع".


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