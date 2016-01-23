"الداخلية" تبدأ اليوم العمل بمقر القاهرة الجديدة قبل ساعات من ذكرى 25يناير

تبدأ عدد من قطاعات وزارة الداخلية العمل بالمقر الجديد للوزارة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بعد نقل مقر الوزارة وذلك قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة 25 يناير، حيث جاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة على هيئة "شعار الشرطة"، ويضم المبنى الجديد للوزارة مكتب الوزير والإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بالإضافة إلى إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شئون الضباط وحقوق الإنسان.

ويتمتع المبنى الجديد بالتصميمات الحديثة ووجود الأجهزة المتطورة به، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، ووجود قاعات كبيرة للاجتماعات ، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوطين بتغطية أخبار الوزارة. المبنى يشهد إجراءات أمنية مكثفة ويشهد المبنى الجديد إجراءات أمنية مكثفة على مستوى عالمى، سواء من حيث الانتشار الأمنى للضباط والأفراد المدربون على أحدث الأساليب أو انتشار الكلاب البوليسية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية حول المبنى.

- وزارة الداخلية تعمل من القاهرة الجديدة قبل ساعات من ذكرى 25 يناير .. بدء العمل بالمقر الجديد داخل أكاديمية الشرطة داخل أسوار يبلغ ارتفاعاتها 7 أمتار..بوابات إلكترونية وأجهزة حديثة وكاميرات تحكم