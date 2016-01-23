القيادة العامة للجيش الليبى تأمر بالقبض على متحدث الجيش السابق

>أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر، قراراً يقضى بالقبض على الناطق الرسمى السابق للجيش الليبى الرائد محمد الحجازى والتحقيق معه على خلفية ادعاءات حيال الجيش الليبى أدلى بها لوسائل الإعلام.

وقال مدير مكتب الإعلام فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية مساء أمس، إن "القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن خليفة حفتر أمر الشرطة العسكرية بالقبض على الناطق الرسمى السابق للجيش الليبى محمد الحجازى".

وأضاف العبيدى أن "الفريق أول ركن خليفة حفتر شكل لجنة من ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الليبية من ذوى الخبرة والكفاءة وبما يقتضيه القانون العسكرى للتحقيق فى الدوافع التى تسببت فى إدلاء الحجازى لهذه المغالطات".

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