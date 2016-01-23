أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القيادة العامة للجيش الليبى تأمر بالقبض على متحدث الجيش السابق

Google+ Print
القيادة العامة للجيش الليبى تأمر بالقبض على متحدث الجيش السابق القيادة العامة للجيش الليبى تأمر بالقبض على متحدث الجيش السابق

>أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر، قراراً يقضى بالقبض على الناطق الرسمى السابق للجيش الليبى الرائد محمد الحجازى والتحقيق معه على خلفية ادعاءات حيال الجيش الليبى أدلى بها لوسائل الإعلام.

وقال مدير مكتب الإعلام فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية مساء أمس، إن "القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن خليفة حفتر أمر الشرطة العسكرية بالقبض على الناطق الرسمى السابق للجيش الليبى محمد الحجازى".

وأضاف العبيدى أن "الفريق أول ركن خليفة حفتر شكل لجنة من ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الليبية من ذوى الخبرة والكفاءة وبما يقتضيه القانون العسكرى للتحقيق فى الدوافع التى تسببت فى إدلاء الحجازى لهذه المغالطات".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365