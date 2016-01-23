صفحة الأهلى على "فيس بوك" تحتل المركز الأول إفريقياً و15 عالمياً

أبرزت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم السبت، تفوقها على صفحات الأندية الأفريقية الأخرى بالموقع على مستوى المتابعين، كما تحتل الصفحة المركز الخامس عشر على مستوى العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية للشياطين الحمر صورة من ترتيب أحد المواقع العالمية المشهورة بتصنيف صفحات الأندية بـ"فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة "كنا قد وعدناكم فى وقت سابق ببذل المزيد من الجهد لنرى نادينا العظيم فى المكانة التى يستحقها على القمة دائماً.. نذكركم ونجدد وعدنا مرةً أخرى"، مضيفة "تحتل صفحاتنا المركز الـ15 على مستوى العالم .. متفوقون على أندية عالمية شهيرة مثل بروسيا دورتموند، اس روما، أتليتكو مدريد، توتنهام، ساوبولو البرازيلى، نابولى، انتر ميلان"، والجدير بالذكر ان صفحات الأهلى تحتل المركز الأول على مستوى أندية القارة الأفريقية والأندية العربية.



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