المتعثرون بـ "الأورمان" يناشدون الإدارة بإعفاءهم من تسديد باقى الأقساط بالشرقية



>المتعرثين يناشدون الأورمان بأعفاهم

ناشد عدد من المقترضين والمتعثرين بالشرقية إدارة جمعية الأورمان الخيرية، بأعفاءهم نظر لظروفهم الصعبة تنفيذا لتوصية مديرية التضامن بالمحافظة بشأنهم، خاصة ان بعد تعرضهم لتهديدات بالسجن بسبب عجزهم عن سداد الأقساط والشروع فى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالسداد، كما طالب المنتفعين الذين سدود قروضهم بإيصالات الأمانة الضامنة.>و أكد المتعثرين أن جمعية الاورمان تؤدى دور خدمى كبير فى مصر كلها بالاخص للحالات الانسانية، مشيرا ان عدد من الحالات المرضية والانسانية هما من المتعثرين ، مديرية التضامن الاجتماعى أقرت بان ظروفهم صعبة جدا ولا يستطعون سداد قيمة القروض ويجب إعفاءهم .

تؤكد اسرة " ايمن، ن " الذى توفى منذ شهور بعد اصابتة بفشل كلوى والجمعية اقامت دعوى تطالب الام الضامنة لة تطالبها بسداد بالقرض، وتؤكد " نجلاء، ف " ان زوجها كان يعمل سائقا وتعرض لحادث أقعدة عن العمل، وأخذت القرض لعمل " باترينة سندويشات " وسدت من 4 الاف جينة نصفهم، الا ان والدتها تم بتر قدمها نتيجة مضعافات مرض السكر وأضطرت لرعايتها، مما عجزها عن العمل وتسديد الاقساط، وتؤكد ان تم انذرها بضرورة تسديد باقى المبلغ والا يتم رفع دعوى قضائية، ويكمل " خالد، ن " مريض بتمدد بالرئة ومدان 1500 جينة لا يستطع تسديدهم صاريف العلاج ويستطع توفير م وايضا " حسن، ا " بتر فى ساق نتيجة مضعافات مرضية والذى اقعدةعن الحركة والعمل ومدان بمبلغ 3 الاف جينة.

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>المتقرضين يشكون حالهم

إدارة الأورمان توكد تعاونها من المحتاجين

>شكا عدد من الأهالى المتضررين معاناتهم، منهم "هادية محمد " مطلقة وأم 3 أطفال، "ولاد الحلال قالوا خدى قرض وهات مشروع " شباشب" ، للعيش منة انا واطفالى، وقمت بالتوقيع على 20 ايصال واخر امانة جميعهم على بياض، وسددت القرض الحمدلله كل شهر 200 جينة وباخد الايصالات ولكن ايصالى الامانة واحد باسمى واحد باسم الضامن الجمعية رافضة تسلمنا لينا من غير سبب "، وتكمل " صباح محمد " ارملة ولدية 3 ابناء احدهما معاق، انها حصلت على قرض بمبلغ 4 الاف جينة لمشروع " بقالة " وتمكنت من تسديد الاقساط الشهرية، الا انها لم تسلم ايصالى الامانة الخاصة بهما هى والضامن، ويكمل عم " حسين محمد ابراهيم " انة يعانى مزمن بالعظام والصدر وسدد القرض بزيادة 200 جينة، الا انة لم يتسلم ايصالى الامانة كغيرة من المقترضين.>و قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان،لليوم السابع، ان الجمعية تؤدى دور خدمى كبير ، وان لدينا 100 ألف مشروع صدقة جارية، " هى مسئولية فى رقبتنا يجب المحافظة علية " بحسب وصفة، لافتا اننا نقدم مشروع " الجاموسة العشر " وهى ثمنها 15 الف ونتكفل بمصاريفها حتى الوضع، الا انة احيانا نجد بعض السيدات تقوم بيعها، دون تسديد الاقساط، وهو غير مقبول .

وأكد مدير جمعية الاورمان ان المتعثرين ممكن أعفاءهم حيال وجود بحث مختوم بختم النسر من مديرية التضامن الاجتماعى .



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