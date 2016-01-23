صحافة المواطن..بالفيديو.. السيطرة على حريق بسوبر ماركت فى منطقة التبة بمدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريقٍ نشب فى سوبر ماركت بشارع السلام فى منطقة التبة، نهاية شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ التهمت النيران محتويات السوبر ماركت، وامتدت لشرفات الدور الأول من العقار الكائن به المحل دون وجود إصابات او خسائر فى الأرواح.

وأرسلت القارئة أسماء ياسين، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، صوراً للحريق التقطتها من شرفة منزلها الكائن بجوار موقع الحريق، لافتة إلى تأخر وصول سيارات المطافى لمدة نصف ساعة كاملة بعد الإبلاغ عن الحريق.

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