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رئيس مجلس النواب العراقى يلتقى رؤساء برلمانات باكستان والسودان والأردن

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رئيس مجلس النواب العراقى يلتقى رؤساء برلمانات باكستان والسودان والأردن رئيس مجلس النواب العراقى يلتقى رؤساء برلمانات باكستان والسودان والأردن

>بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، مساء أمس الجمعة، مع رؤساء وفود مشاركة فى مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة.

والتقى الجبورى فى مطار بغداد الدولى رئيس مجلس النواب الباكستانى سردار اياز صادق، كما التقى مع رئيس البرلمان السودانى إبراهيم أحمد عمر، ورئيس مجلس النواب الأردنى مصطفى العماوى.

وتستضيف العاصمة العراقية "بغداد" المؤتمر الحادى عشر لاتحاد البرلمانات الإسلامية الذى يعقد خلال الفترة 20-25 يناير الجارى، والذى يستهدف المصادقة على "استراتيجية مواجهة التطرف والإرهاب"، وأن العراق حصل على موافقة المؤتمر العام لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية الذى عقد فى أنقرة فى يناير 2015م على استضافة مؤتمر الاتحاد.
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