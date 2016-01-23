تسوس الأسنان يؤثر على عملية الهضم.. تعرف على سبل الوقاية منه

كثير من الأشخاص ليسوا على دراية بطرق الوقاية من تسوس الأسنان التى تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية عديدة سواء فى الفم أو الصحة بشكل عام. تأثير تسوس الأسنان على عملية الهضم

>ويقول الدكتور هشام شلقامى، أخصائى علاج الأسنان، إن تسوس الأسنان أحد المشاكل الصحية التى تسبب شعور بالأم شديدة فى الفم، والتى بدورها تؤثر سلبيا على الصحة العامة، نظرا لأن عملية الهضم تبدأ من الفم بمضغ الطعام جيدا، وبالتالى عندما لا يستطيع الإنسان مضغ الطعم جيدا بفعل ألم الأسنان نتيجة التسوس لا يصل الطعام سهلا للمعدة. أهمية العناية بصحة الفم للوقاية من تسوس الأسنان ومشاكل الهضم

>ويؤكد د.هشام أن اهتمام الفرد بصحة أسنانه ضرورة للحفاظ على صحته وتمتعه بصحة جيدة وتكون العناية بغسل الأسنان عقب تناول الطعام أو حتى مرة كل 12 ساعة، مع مراعاة المضمضة عقب الطعام.. وأضاف د.هشام: يجب على الفرد الذى خلع أحد ضروسه تركيب بديل له لتجنب تعرضه لمشاكل فى عملية الهضم.

شبكةعيونالإخبارية

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