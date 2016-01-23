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أحمد السقا يعزى أسرة مدربه فى مسلسل خطوط حمراء شهيد سيناء بكفر الشيخ

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أدى الفنان أحمد السقا واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمد نادر الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الذى تعرض له كمين العتلاوى بالعريش، وذلك فى قرية الروس التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ.

وكان الشهيد النقيب محمد نادر مسئول عن تدريب الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمى فى مسلسل "خطوط حمراء"، عندما كان الفنانان يؤديان دور شرطيين.

وقال السقا، أثناء تقديم واجب العزاء إن "الشهيد كان من الضباط المحترمين، الذين يتمتعون بأخلاق وقيم عالية"، مشيراً إلى أنه حزن حزناً شديداً لسماعه خبر استشهاد النقيب محمد لكن عزائه الوحيد أنه شهيد.

وأضاف السقا، إن "جنود فى رباط ليوم الدين، وأن أعمال الإرهابيين لن تخيفنا، بل تزيد أبطالنا من رجال الشرطة والجيش اصراراً على محاربة الإرهاب".
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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