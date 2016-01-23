4500 طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحان "الإبتدائية" و"الإعدادية" بجنوب سيناء

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن 4500 طالب وطالبة يؤدون، اليوم السبت، امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بـ157 لجنة بمدارس مدن جنوب سيناء.

وقال سويلم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن طلاب الشهادتين الإعدادية والإبتدائية سيبدأون الامتحانات بمادة اللغة العربية، مشيراً إلى أن هناك تعزيزات أمنية بكافة اللجان بسيارات شرطة ثابتة ومتحركة، كما توجد سيارات إسعاف بالقرب من المدارس لمواجهة أى حالات صحية تطرأ أثناء الامتحانات، وهناك متابعة مستمرة من التربية والتعليم ومن محافظ جنوب سيناء.

وأوضح سويلم، أن 2500 طالب يؤدون امتحان الشهادة الإبتدائية على مستوى المديرية فى 100 لجنة، فيما يؤدى 2000 طالب امتحان الشهادة الإعدادية فى 57 لجنة.

وأكد سويلم، أن هناك غرفة عمليات ستعمل طوال الـ24 ساعة لتلقى أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وللعمل على إزالة أى معوقات تعطل سير الامتحانات.